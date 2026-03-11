アニメ『遊☆戯☆王』（テレビ東京系）の公式X（旧Twitter）アカウントは3月11日、投稿を更新。アメリカの政府機関・ホワイトハウス公式Xの投稿で映像が無断使用されたことについて声明を発表し、話題となっています。【声明全文】『遊☆戯☆王』公式、ホワイトハウスの無断使用に声明発表「一切関与しておらず」「使用を許諾した事実もございません」同アカウントは「米国ホワイトハウスの公式Xアカウントにおいて、アニメ『遊☆