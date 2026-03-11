石川県白山市のDIC北陸工場敷地内の地下水から国の指針値のおよそ2000倍となる有機フッ素化合物PFASが検出された問題。県は新たに、周辺地域にある1つの井戸から指針値を超えるPFASが検出されたと明らかにしました。県は白山市湊町にある2つの井戸の調査結果を新たに公表し、このうち1か所から、最大で指針値の3倍のPFASが検出されました。超過が判明した井戸は飲み水としては使われていないということです。国の指針値を超えたPFA