アイリスオーヤマは、一昨年12月に宮城県と締結した包括連携協定に基づき、共同で「非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ」を開発した。幅広い年齢層や認知症の人にも使いやすい同製品を、4月下旬から全国のホームセンターやインターネットサイトなどを中心に順次発売する。同社は、東日本大震災で被災した経験と、「ユーザーイン発想」の開発コンセプトを活かして多様化する災害に対応できる防災用品の開発に取り組んでいる。また