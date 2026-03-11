モデルの水原希子さんは3月11日、自身のInstagramを更新。泣き顔の自撮りショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真＆動画】水原希子の泣き顔の自撮りショット「え、だいすき」「きれいな希子ちゃん」水原さんは「薔薇色の人生」とつづり、19枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目が泣き顔の自撮りショットです。目も少し赤くなっており、本当に号泣した後ではないでしょうか。ほかにも、ヨガマットの上で運動をする姿や街中でのス