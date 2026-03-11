サマンサタバサジャパンリミテッドは、“「GIRL,Lady It's me」今しかないこの時を自分らしく全力で。サマンサベガと一緒に。”をコンセプトに展開するブランド「SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）」から、サンリオのキャラクター「ハローキティ」のコラボコレクションを発売する。ハローキティをイメージしたピンクのチェック柄などをデザインしたバッグ、折財布やバッグチャームが登場する。「ハンドバッグ」「ハンドバッグ」は、サ