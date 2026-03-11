ZOZOは、“SCANDAL”がプロデュースするアパレルブランド「FEEDBACK TOKYO」とZOZOTOWNがコラボレーションしたコレクション「FEEDBACK×ZOZOTOWN Vol.2」を、3月13日からZOZOTOWN限定で販売する。左から：SETUP JACKET、SETUP SLACKS、ORIGINAL PACK TEE今回のコレクションでは、SCANDALのメンバーがデザインを監修したTシャツやバッグなど計7型のアイテムを受注販売するほか、ジャケットやパンツなど計3型のアイテムを販売（在庫