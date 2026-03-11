俳優・小川菜摘が所属する劇団「熟年団」の第２弾公演「いやですわ」（１５日まで）が１１日、東京・新宿シアタートップスで初日を迎えた。熟年団は、小川がアサヌマ理紗と中心となって「楽しい舞台を作りたい」という思いを持って結成した劇団で、今作では奇想天外なドタバタコメディ劇を展開。今回から新メンバーとして、渡辺裕太や馬場園梓らも参加している。作中でも個性的役柄で存在感を放つ小川は「このぶっ飛んだ世界