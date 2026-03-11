ヤーマンは、4月1日から、ムダ毛ケアを叶える光美容器「レイボーテ クールパワー」を順次発売する。「レイボーテ」シリーズは、ハイパワーなムダ毛ケアと美肌（継続使用することでムダ毛が目立ちにくくなること）ケアの両立を目指したヤーマンの光美容器カテゴリ。なお、同製品は3月16日からグローバル フラッグシップストア「YA−MAN the store GINZA」、公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」および公式オンラインストア（