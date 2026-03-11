フジテレビ系「ぽかぽか」が１１日に放送され、ハライチ・岩井勇気、澤部佑がＭＣを務めた。この日は、女優・鈴木保奈美がゲスト出演。鈴木は舞台で印象的なハプニングを聞かれ、ベテランの共演者がセリフを台本１ページ分ほど、丸々と飛ばしてしまったことを振り返って笑わせた。鈴木は、共演者を俳優・段田安則だと明かし「すごいシリアスな舞台なんですけど。ごめんなさい！段田さん！１ページぐらい飛ばされたことがあっ