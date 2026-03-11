リニア中央新幹線の山梨県駅（仮称）の完成予想図（JR東海提供）JR東海は11日、甲府市でリニア中央新幹線の山梨県駅（仮称）の起工式と安全祈願式を開いた。2031年12月の完成を目指す。今回の工事開始により、東京・品川―名古屋間に設ける全6駅が着工した。ただ、静岡工区の着工遅れを理由に目標としていた27年の品川―名古屋間の開業を断念しており、開業時期は依然見通せない。式典には山梨県の長崎幸太郎知事ら関係者約100