「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ平和島」（１１日、平和島）森野正弘（４１）＝山口・１０６期・Ａ２＝は「前半は欲張って回転を抑えたら失敗したけど、後半は抜群でした」とニッコリ。１１日の３日目は調整に正解を出した様子で、足取りも軽かった。１２日の４日目は２走６点条件（準優進出ボーダーを得点率６・００で想定した場合）の勝負だが、準優の好枠も狙える位置。「現状ならめちゃくちゃいい足をしています。出