◇80回JABA東京スポニチ大会最終日決勝JFE西日本10―4JR東日本（2026年3月11日神宮）5試合で17打数8安打、打率・471で首位打者を獲得した河内愛哉内野手はブロンズ像を手に笑顔のオンパレードだった。決勝戦では8番打者としてチャンスメークする3安打猛打賞。気がつけば首位打者というタイトルを手にした。「大会前は調子が悪くて、田中コーチから“バットが遠回りしているぞ”とアドバイスされて、コンパクトに振ろう