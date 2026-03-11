練習を公開したフィギュアスケート女子の千葉百音＝京都府宇治市フィギュアスケート女子で20歳の千葉百音（木下グループ）が11日、昨年3位の世界選手権（25日開幕・プラハ）に向けた練習を京都府宇治市のリンクで公開し、好調をアピールした。東日本大震災で被害を受けた仙台市の出身。「忘れてはならない日。練習できる環境が整っていることは当たり前ではない。感謝しなくてはいけない」と発生時刻に合わせて1分間の黙とうをさ