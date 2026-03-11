値上げ前の駆け込み需要の反動で、ビール類の販売が1割減りました。ビール大手4社の2月のビール類の販売数量は、前の年の同じ月と比べ11％減りました。2025年4月の値上げ前に起きた、駆け込み需要の反動が出た形です。3月はさらに反動があるとみられ、ビール類で3割ほど落ち込む見通しです。また、中国政府の渡航自粛の呼びかけで訪日客が減ったことなどから、業務用は8％減少しました。一方、サイバー攻撃によるシステム障害の影