手塚明浩校長（右）から卒業証書を受け取る齋藤瑞季さん＝１１日、清川村立宮ケ瀬中３月末で休校となる清川村立宮ケ瀬中学校（同村宮ケ瀬）で１１日、最後の卒業式が行われた。たった１人の在校生だった３年生が、教職員や地域住民、岩澤吉美村長ら計約３０人が見守る中、学び舎を巣立った。卒業したのは齋藤瑞季さん（１５）＝同所。３年前に宮ケ瀬湖畔の同じ敷地にある村立宮ケ瀬小を卒業し、１人だけの１年生として同中に入