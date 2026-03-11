3月10日、大井競馬場でフジノウェーブ記念（S3・4歳上・ダ1400m）が行われ、安藤洋一騎乗のナンセイホワイト（牡6・大井・米田英世）が勝利を決めた。競馬場への入場人員は2191人で前年比78.4%（2796人）だった。同競走の売得金は以下のとおり。【大井・フジノウェーブ記念】ナンセイホワイト距離短縮で弾けた！安藤洋一「1400mは絶対に大丈夫と思っていた」入場人員は前年比78.4%●フジノウェーブ記念 売得金額5億1539万3600円