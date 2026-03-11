ILLITが、「日本ゴールドディスク大賞」で2年連続の受賞を果たした。3月11日、日本ゴールドディスク大賞によると、ILLITが『第40回日本ゴールドディスク大賞』の「ベスト3ニュー・アーティスト（アジア）」に選出された。【写真】日本人メンバー・モカ、愛らしさMAXのロリータファッション『日本ゴールドディスク大賞』は、CD、音楽ビデオ等の正味売上実績と音楽配信売上実績の客観的なデータに基づいて、その年のレコード産業の発