◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着までに皐月賞の優先出走権）＝３月１１日、栗東トレセンテルヒコウ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）は坂井瑠星騎手を背に、栗東・坂路でオリーブグリーン（４歳１勝クラス）を１馬身追走。半馬身差遅れたが、終始手綱はがっしりと持ったまま。リズムも折り合いも良く、５２秒５―１２秒３で駆け抜けた。ロックバンド「ＧＬＡＹ