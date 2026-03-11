◆オープン戦広島６―４ＤｅＮＡ（１１日・横浜）ＤｅＮＡの新外国人右腕ショーン・レイノルズ投手が、オープン戦初の連投で１イニングを３人でピシャリ。身長２０３センチの超大型右腕は、オープン戦６試合で６イニング無失点の快進撃を続けている。「この時期にここまでコンディションが整っているというのはとてもうれしいこと。どの球種も研ぎ澄まされている感じがする」と、仕上がりに自信をのぞかせた新助っ人。「自分