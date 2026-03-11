◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１１日、みずほペイペイ）ソフトバンク・山川穂高内野手に、オープン戦初アーチが飛び出した。５―１の２回２死一、二塁、フルカウントから直球を強振。乾いた音を残して、打球は右中間のテラス席へ飛び込んだ。オープン戦１５打席目にして初アーチ。３ランで７点差に広げた。初回にも先制の左前適時打を放っており、２回で４打点。今オフ自主トレをともにした秋広も、初回に満塁弾を放っ