定年解散した栗東・西園正都厩舎から栗東・杉山晴紀厩舎へ転厩したビッグシーザー（牡６歳、父ビッグアーサー）は高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）へ向かう。大阪城Ｓを制したドラゴンブーストは読売マイラーズＣ（４月２６日、京都）を目標にする。洛陽Ｓ１４着のジャスティンスカイはポラリスＳ（４月４日、阪神）を予定。総武Ｓ５着のレヴォントゥレットはマーチＳ（３月２９日、中山）を視