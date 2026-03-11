まだまだ寒いこの時期に大活躍なのが、ニット。そこで今回は、Ray㋲の北里琉・櫻井優衣・斎藤司が手に取った「運命の1枚」をそれぞれご紹介します。思わず欲しくなる推しポイントが盛りだくさん♡ リアルに愛用しているお気に入りニットをさっそくチェックしてね！Ray model clip vol.83テーマ：LOVE♥ニット自慢冬のおしゃれにトキメキをくれるニット♡ 現場で最旬トレンドを体感しているRay㋲たちが