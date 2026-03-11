◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１１日・みずほペイペイ）巨人の松浦慶斗投手が１１日、ソフトバンク戦に２番手で登板し、１回３２球を投げて１安打３失点で降板した。先発のウィットリーが１回５失点と乱れて２回からマウンドへ。川瀬、柳田を打ち取ったが、ここから２者連続で四球を与えて４番・山川に右中間への３ランを浴びた。１―８の３回からはルーキーの田和がマウンドに上がった。松浦は現役ドラフトで日本ハム