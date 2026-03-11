西鉄は4月から、福岡空港国際線ターミナルと福岡・天神をノンストップで結ぶ特急バスの運行を始めます。4月1日から新たに設けられるのは「特急 天神～福岡空港線」です。西鉄天神高速バスターミナルから福岡空港国際線ターミナルをノンストップで結びます。所要時間は30分から40分で、1日17往復運行します。運賃は現金であれば500円、交通系ICカードは480円です。西鉄は「インバウンドのさらなる増