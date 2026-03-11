なにわ男子・道枝駿佑が１１日、大阪市内で主演映画「君が最後に遺した歌」（三木孝浩監督、３月２０日公開）の「春の星空イベントｉｎ大阪」に共演の生見愛瑠と登場した。一条岬氏の同名小説が原作。詩作がひそかな趣味の主人公・春人（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱える綾音（生見）の１０年にわたる恋物語となっている。この日は、集まった約３５００人のファンが青色のサイリウ