ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングル４位入賞の千葉百音（もね、２０）＝木下グループ＝が１１日、京都・宇治市内で練習を公開し、囲み取材に応じた。以下は囲み取材の一問一答―今日の練習で意識していたところは。「まだプログラム全体の流れとして良くしていけるところがある。さらにグレードアップした演技ができるように意識していた」―初出場だったミラノ・コルティナ五輪を振り返って。「終