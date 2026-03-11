名古屋市中区で去年9月、女性からバッグを奪いケガをさせたとして、18歳から20歳の男5人が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、いずれも岐阜県に住む無職の金子涼太容疑者(20)と、19歳の専門学校生ら男5人です。5人は去年9月、中区新栄1丁目の路上で、歩いていた女性(23)に後ろから近づき、現金8000円ほどが入ったショルダーバッグの紐を掴んで引き倒して奪い、軽いケガを負わせた強盗致傷の疑いが持た