【イスタンブール共同】米紙ニューヨーク・タイムズは11日、イランの最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師が、米イスラエルがイラン攻撃を開始した2月28日に脚などを負傷したと報じた。イランとイスラエルの当局者の話としている。ロイター通信は軽傷だと伝えた。