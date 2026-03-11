チュニジア発のクラフトブランド「LA LISTE TUNISIENNE（ラ・リスト・チュニジエンヌ）」のアイテムが、ロンハーマンに登場。ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、辻堂店、六本木店にて発売されています。漁師のカゴから着想を得たバスケットや伝統スカーフなど、チュニジアの文化と手仕事を感じられるアイテムがラインナップ。ロンハーマン限定カラーのバスケットも登場し、春夏コー