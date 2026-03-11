11日午後2時46分、岩手・陸前高田市では、津波に耐えた奇跡の一本松を背に大勢の人たちが犠牲者に黙とうを捧げました。多くの犠牲者を出した宮城・東松島市。午前6時ごろ、真っ赤な朝日に祈りを捧げる女性がいました。女性は「この場所に来て感じるっていうことがすごい、自分の中ではすごく意味があることなのかなって」と話しました。各地での祈りと、震災を知らない世代がどのように記憶を未来に伝えていくかを取材しました。東