プロ野球は11日、オープン戦6試合が開催され、東日本大震災から15年となったことを受け、全球場で試合前に黙とうが捧げられた。この日デーゲームで行われたのは楽天―日本ハム（静岡）、ロッテ―オリックス（ZOZOマリン）、DeNA―広島（横浜）、阪神―西武（甲子園）の4試合。球場は半旗とされ、監督、選手、スタッフがベンチ前に整列して祈りを捧げた。試合前に取材に応じた楽天・三木監督は「あの時の記憶を風化させずに、