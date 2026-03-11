大阪の中心街にまさかの光景です。地中から巨大なパイプがせり上がりました。一体、なぜこんなことになったのでしょうか。せり上がった高さは10メートル以上。なにわの街が騒然となったこの事態。周辺では通行止めなどで大渋滞になりました。まさかの出来事に近くを通りかかった人も「びっくりしました。何が出てきたんかなという感じ」「ここ数日でこんな状態になっているのを見たことがなかったんで、ただただ驚くばかり。原因が