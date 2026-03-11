【サンフアン（プエルトリコ）＝岡花拓也】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１０日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、米国でＢ、Ｄ組が行われ、Ａ組はカナダが地元プエルトリコに競り勝ち、２勝１敗とした。Ｂ組はイタリアが優勝候補の米国から金星を挙げて３連勝。米国は３勝１敗で準々決勝進出に黄信号がともった。Ｄ組はイスラエルがオランダを破り、２勝２敗で３位が確定した。カナダ３―２プエルトリコカ