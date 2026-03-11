＜大相撲三月場所＞◇四日目◇11日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】前相撲でレアな大技（実際の様子）入門直後の力士が本場所で取る前相撲で館内どよめく“レア技”が発生した。まさかの逆転劇にファンは拍手喝采、「居反り出るのすごい」「いきなり大技」と反響が相次いだ。注目を集めたのは、野島（二所ノ関）と福田（秀ノ山）の一番。18歳の野島は身長164センチ・体重99キロの体格で、高校3年生の時に九州高校体育大会