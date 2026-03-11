攻撃の応酬が続く中東の現地状況を、イスラエルのテルアビブから佐藤篤志記者が伝えます。◇イスラエル最大の商業都市テルアビブにある日本大使館の前です。11日、イスラエルに滞在する日本人の退避が行われました。イスラエルに滞在している邦人はおよそ1000人で、今月2日に続き2回目の邦人退避となります。陸路で、隣国のヨルダンへと向かっています。テルアビブがあるイスラエル中部は、イランからの攻撃が最も集中する