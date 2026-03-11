声優の涼本あきほさんの自身初となる写真集「涼本あきほ1st写真集 あきいちばん」（税込み3850円、A4判96ページ）が3月18日にリリースされます。【写真】お布団の上にごろん、枕をぎゅっとする涼本あきほさん写真集のロケ地に選ばれたのは、涼本さんが以前から訪れたいと考えていたという長野県。善光寺や国立天文台・野辺山といった観光地をめぐるほか、「温泉街や川で撮影したい！」という本人の希望が反映された内容となってい