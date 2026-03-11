佐賀北署は11日、佐賀市の30代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、2000万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年10月6日、被害者がSNSを通じて株式投資関連のSNSグループに招待された。同グループ内で「先生」や「アシスタント」を名乗る人物らから「取引の戦略や買いの判断はすべて専門チームが担当します」「経験豊富なメンバーが相場の動きや投資の目標に合わせて最適な