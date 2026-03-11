佐賀北署は11日、佐賀市の40代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、510万円だまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年10月27日、被害者がSNSを通じて株式投資関連のグループに招待された。同グループ内で「先生」や「アシスタント」を名乗る人物から「今回、新世代AIシステムを導入したことで、全体の運用が非常に安定・成熟しており、わずか3日間で収益率が33％を超えるという優れ