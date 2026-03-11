東日本大震災から15年を迎えた11日、九州でも多くの人々が地震発生時刻の午後2時46分に祈りをささげ、犠牲者を追悼した。福岡市・天神にある青森、秋田、岩手の3県のアンテナショップ「みちのく夢プラザ」では、スタッフや買い物客らが黙とう。日本酒販売のためにショップを訪れた酔仙酒造（岩手県陸前高田市）の金野連(つらね)社長（65）は「亡くなった人に安らかに眠ってほしい」と話し、被災地の方角を向いて静かに目を閉じ