東日本大震災の発生から３月１１日で１５年です。「あの日を忘れない」との思いで広島でも追悼の集いが開かれました。「午後２時４６分になります」「黙祷」広島市中区の平和公園では地震が発生した午後２時４６分、集まった約５０人が被災地の方向に向かって祈りを捧げました。震災の記憶を風化させまいと毎年行われています。■ひろしま避難者の会アスチカ三浦綾 代表「また頑張ろうというそんな思いで毎年黙祷するんです