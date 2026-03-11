広島市中心部に建設中の高層ビル｢カミハチクロス｣で上棟式があり、建物の内部も公開されました。上棟式が行われたのは、市営基町駐車場の跡地一帯に建設中の高層ビル｢カミハチクロス｣です。約１５０人の関係者が集まり、ここまでの工事を祝うとともに、今後の安全を祈願しました。その後、建物の最上部に使う１．２トンの鉄骨をクレーンでつり上げる棟上げ行事も行われました。■ＵＲ都市機構広島都心部再生課松村尚