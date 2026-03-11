柏崎刈羽原発には、東京電力の社員約100人が集まり黙とうを捧げました。 東京電力は2026年1月、柏崎刈羽原発6号機を再稼働させました。福島第一原発の事故後初めてとなります。 ■柏崎刈原発 稲垣武之所長 「これまでの3.11とは我々にとって違う意味をもっている。我々自身が動いているプラントを保有し、そして管理をしている。この発電所で福島第一原子力発電所のような事故というのは、絶対に起こしてはいけない。」