カープ情報です。きょう（１１日）行われたベイスターズとのオープン戦は期待のルーキーが躍動しました。東日本大震災発生から１５年。試合前には黙祷が捧げられました。ベイスターズの先発は藤浪。カープは左打者を中心としたスタメンを組みました。初回。ランナー２人を置いて３番・平川。変化球を鋭く振り抜き２試合連続の先制タイムリーを放ちます。さらに、５番