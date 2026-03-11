５日の練習で右ふくらはぎを痛めていた大瀬良。きょう（１１日）からランニングメニューを再開しました。■広島東洋カープ大瀬良大地投手「問題なく走れたので、少しずつ上げていければ良いんじゃないかなと。焦って再発すると長引いてしまう箇所なので、しっかりと患部を治しながらできるだけ早い時期に戻りたいなという思いを持っている」スパイクを履いてキャッチボールを行うなど患部は軽症で、投球動