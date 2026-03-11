東日本大震災の被災地で生まれ、遠く離れた岐阜で災害救助犬となった犬「じゃがいも」が、15年の節目を前にした2026年2月、天国に旅立ちました。不合格を重ねながらも、あきらめずに挑み続けたその姿は、ふるさと、飯舘村の人々に勇気と希望を届けました。 ■ふるさとに希望を…災害救助犬への挑戦 「じゃがいも」は震災の3カ月後の2011年6月、福島県飯舘村で生まれました。飼い主は避難所暮らしで育てることができず、