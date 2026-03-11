歌手・タレントの早見優さんが自身のインスタグラムを更新。発生から15年がたった東日本大震災への思いを綴りました。【写真を見る】【早見優】東日本大震災から15年「3月11日。あの日を、忘れない。」早見さんは「3月11日。あの日を、忘れない。」と投稿。震災の語り部として話す学生たちをテレビで観たといい「震災を直接経験していない彼女が、お父さまの想いを受け取り、伝え続けている。そのまっすぐさに、心を打たれました。