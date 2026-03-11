JR九州は10日、博多駅に停車している特急型車両で「特急型車両夜間滞在イベント」を4月25、26日に実施すると発表した。期間中は、福岡で嵐とDREAMS COME TRUEの公演が行われる。【写真】5人そろって柔らかな笑顔で…嵐のアーティスト写真イベントで滞在できるのは、博多駅停車中の「787系電車 6両編成」の車内。4月25日午後11時半〜26日午前6時半まで過ごせる。小学生以上が参加対象で、女性専用席も設ける。受付時に軽食が