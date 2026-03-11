豊昇龍（奥）がはたき込みで藤ノ川に敗れる＝エディオンアリーナ大阪大相撲春場所4日目（11日・エディオンアリーナ大阪）横綱、大関が全て敗れる波乱。横綱豊昇龍は藤ノ川にはたき込まれて初黒星を喫し、綱とりの大関安青錦は美ノ海に寄り倒されて早くも2敗となった。大関琴桜は3連勝対決で関脇高安の寄りに屈した。藤ノ川は、2014年名古屋場所の大砂嵐以来となる同一場所で初金星から横綱戦2連勝。横綱大の里は左肩関節脱臼で