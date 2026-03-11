車同士が衝突し、親子2人が死亡する事故があった交差点付近＝10日、富山市八町富山市の交差点で7日、車同士が衝突し軽乗用車に乗っていた親子2人が死亡した事故で、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）の疑いで逮捕された富山県舟橋村の会社員杉林凌容疑者（26）が、ブレーキを踏まず交差点に進入したとみられることが11日、捜査関係者への取材で分かった。容疑者は出勤中だったという。時速140キロ以上で走行していたとみら