仏教大仏教大（京都市）は11日までに、保健医療技術学部の教員が執筆に関わった研究論文6本に関し、ほぼ同じ内容と結果を複数の学術雑誌に投稿する「二重投稿」があり、研究不正に当たると認定したと明らかにした。関与した教員は計6人で、懲戒委員会が処分を検討する。不正認定されたのは、2023年10月〜25年5月に国内外の学術雑誌に発表した6本。大学側は、投稿した学術雑誌名や論文名、論文を取り下げたかどうかを明らかにし